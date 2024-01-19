Times: глава британского МИД планирует посетить Китай в ближайшие месяцы

По данным издания, Дэвид Кэмерон не собирается отказываться от диалога с китайскими властями, несмотря на разногласия между сторонами по некоторым международным вопросам

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон планирует совершить визит в Пекин в ближайшие месяцы. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

По их информации, Кэмерон не собирается отказываться от диалога с китайскими властями, несмотря на разногласия между сторонами по некоторым международным вопросам. "Работа министра иностранных дел предполагает взаимодействие с людьми, которых мы можем считать своими противниками", - заявил изданию источник.

В августе прошлого года занимавший на тот момент должность главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли стал первым за пять лет руководителем Форин оффиса, который посетил Китай. В ходе поездки у Клеверли состоялись встречи с его китайским коллегой Ван И и вице-председателем КНР Хань Чжэнем. Стороны обсудили конфликт на Украине, ядерную программу КНДР, тему соблюдения прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, а также ситуацию вокруг Тайваня.

Ранее в канцелярии главы британского правительства Риши Сунака заявили, что после назначения Кэмерона на должность руководителя Форин оффиса в ноябре прошлого года Лондон продолжит придерживаться установленного курса в отношениях с Китаем. 13 марта 2023 года кабмин Великобритании опубликовал обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики, в которой Китай назван "определяющим эпоху вызовом" для Лондона.

В 2010-2016 годах Кэмерон был премьер-министром королевства: в этот период он активно продвигал необходимость китайских капиталовложений в Великобританию и провозгласил "золотую эру" в отношениях между странами. Покинув премьерскую должность, Кэмерон попытался создать британо-китайский инвестиционный фонд размером $1 млрд. Отказаться от этой идеи ему пришлось в 2021 году на фоне охлаждения отношений между Лондоном и Пекином.

Внутри правящей Консервативной партии Великобритании уже несколько лет ведутся споры о том, какую политику Лондон должен проводить на китайском направлении. Правительство Сунака выступает за поддержание диалога с Китаем для разрешения важных международных проблем. В свою очередь "ястребы" из правого крыла партии тори требуют введения дополнительных ограничений на деятельность китайских компаний в чувствительных сферах по соображениям безопасности, а также призывают ввести санкции против ряда отраслей китайской промышленности в ответ на ситуацию в СУАР.