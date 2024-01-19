Председатель КНР отметил наличие надежды, что инженерам и техникам страны "хватит дерзости совершить прорыв в основных технологиях в ключевых областях"

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал обеспечить научно-техническую самодостаточность Китая. Об этом китайский лидер заявил на церемонии вручения в Пекине национальной инженерной премии.

"Есть надежда, что инженерам и техникам нашей страны хватит дерзости совершить прорыв в основных технологиях в ключевых областях, разработать высококачественные проекты, способствовать развитию новых производительных сил и помочь Китаю достичь большой самостоятельности и мощи в науке и технике, чтобы послужить качественному развитию страны", - цитирует главу государства агентство Xinhua.

Член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Цай Ци сказал на церемонии, что развитие инженерной науки и технологий в Китае всегда было связано с общим руководством партии, пользой для народа, новой системой мобилизации ресурсов по всей стране, ролью талантов как главного ресурса, опорой на собственные силы и независимыми инновациями, а также открытостью и сотрудничеством.

Национальной инженерной премии были удостоены несколько десятков коллективов, а также отдельные выдающиеся деятели.