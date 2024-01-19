В Молдавии выборы главы государства и референдум о вступлении в ЕС состоятся осенью

Председатель парламента страны Игорь Гросу отметил, что по этому вопросу должны пройти дискуссии со всеми проевропейскими партиями

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении в ЕС, который предложила провести лидер страны Майя Санду, пройдут в октябре-ноябре 2024 года. Об этом заявил председатель парламента Молдавии и лидер правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу.

"Мы обсудим с центральной избирательной комиссией дату проведения президентских выборов, это [волеизъявление] произойдет до конца 2024 года - в октябре-ноябре. <...> Референдум будет проведен в день президентских выборов. Мы проведем дискуссии на этот счет со всеми проевропейскими партиями. Пока не могу сказать, в каком формате это будет", - сказал Гросу в эфире телеканала TVR-Moldova.

Полномочия Санду истекают 24 декабря. В конце 2023 года она заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует правящая партия, проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, которые позволяют проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов.

Оппозиционные партии подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения падающей популярности главы государства и правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.

По итогам выборов в местные органы власти в ноябре 2023 года ПДС потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.