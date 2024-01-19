В НАТО опасаются выхода США из альянса в случае победы Трампа на выборах

Экс-директор по политическому планированию НАТО Фабрис Потье отметил, что, возможно, на этот раз он вернется с удвоенной силой

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. В руководстве НАТО опасаются, что если бывший американский лидер Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, то он может вернуться к активному рассмотрению вопроса о выходе страны из Североатлантического альянса. Такое мнение высказал бывший директор по политическому планированию НАТО Фабрис Потье.

"В руководстве НАТО, вероятно, есть опасения насчет того, что на этот раз [в случае победы на выборах] Трамп будет серьезно настроен на выход [США из альянса]", - приводит издание Newsweek слова Потье.

По его информации, Трамп уже обсуждал выход США из НАТО во время своего президентского срока, "но тогда он был остановлен <...> американской системой: Пентагоном, Конгрессом". "А затем он обратил свой разрушительный взгляд на другие вопросы, такие как Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, - указал эксперт. - Возможно, на этот раз он вернется с удвоенной силой".