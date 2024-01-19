ЦАХАЛ уничтожил в секторе Газа модели танков, использовавшиеся ХАМАС для тренировок

На территории базы в Хан-Юнисе также обнаружили туннельные шахты и десятки ракетных установок, рассказала пресс-служба израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Израильские военнослужащие обнаружили в Хан-Юнисе на юге сектора Газа тренировочную базу ХАМАС, на которой находились модели танков ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), использовавшиеся радикалами для учений. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Военнослужащие совершили рейд на базу ХАМАС, которая использовалась в качестве тренировочного лагеря для бригады Хан-Юнис [ХАМАС] и как место встреч высокопоставленных командиров ХАМАС. В этом районе солдаты обнаружили туннельные шахты, десятки ракетных установок, вооружение и модели танков ЦАХАЛ для тренировок", - говорится в сообщении. "Модели [танков] были уничтожены военными", - добавили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.