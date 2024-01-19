CNN: без помощи США возможности Киева наносить удары по территории РФ будут ограничены

Снижение уровня американской поддержки может побудить других европейский союзников Украины также начать отказываться от помощи Киеву, уточняет телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Отсутствие американской помощи ограничит возможность Украины наносить удары по территории России, в том числе применять тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его сведениям, чиновники США считают, что в отсутствие дальнейших поставок Вооруженные силы Украины лишатся возможности проводить "некоторые из своих самых резонансных операций", в том числе наносить удары по Крыму и Черному морю. Для этого Киев применял поставленные Западом ракеты.

Кроме того, снижение уровня американской поддержки может побудить других европейский союзников Украины также начать отказываться от помощи Киеву, пишет CNN.