СМИ: ликвидированные в Пакистане боевики планировали теракт в Иране

В пакистанских горах они создали лагеря для подготовки, передает IRNA

ДУБАЙ, 19 января. /ТАСС/. Террористическая группировка "Джейш аз-Зольм", по лагерям которой на территории Пакистана нанесли удар иранские вооруженные силы, планировала осуществить крупный теракт на востоке Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источник.

"Террористическая группировка "Джейш аз-Зольм" создала лагеря для подготовки боевиков глубоко в горах Пакистана и, по полученной информации, готовила крупный теракт в восточных регионах Ирана", - сказал неназванный собеседник агентства. Как только террористы проявили повышенную активность, по позициям боевиков был нанесен удар, указал источник.

16 января ВС Ирана нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия.

18 января пакистанский МИД сообщил, что ВС республики провели антитеррористическую операцию, в ходе которой были нанесены удары по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан. По данным властей региона, в результате этой атаки погибли десять человек, в том числе четыре ребенка.