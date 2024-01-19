На вооружение ВМС Турции поступил первый в мире беспилотный катер РЭБ

Беспилотник Marlin Sida может участвовать в военных и разведывательных операциях как надводная морская платформа

СТАМБУЛ, 19 января. /ТАСС/. Первый в мире беспилотный катер, оснащенный системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поступил на вооружение ВМС Турции. В церемонии приемки новых кораблей на верфи города Ялова в Мраморном море вблизи Стамбула принял участие турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня мы передаем нашему флоту первое в мире беспилотное и полностью автономное надводное судно ведения РЭБ Marlin Sida, которое укрепит мощь наших вооруженных сил", - сказал Эрдоган. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По данным из открытых источников, беспилотник Marlin Sida может участвовать в военных и разведывательных операциях как надводная морская платформа. Он способен подавлять сигналы средств связи и разного рода устройств, на которых установлены датчики приема-передачи радиосигналов. Морской беспилотник со своей радиолокационной системой и системой спутниковой навигации может базироваться в портах и на крупных военных кораблях.

В зависимости от выполняемых задач Marlin может оснащаться управляемыми ракетами, торпедами, автоматической пушкой, гидроакустическим буем, увеличивающим радиус обнаружения подводных целей, гидролокатором с переменной частотой зондирования и автоматической обработкой информации. Дальность плавания платформы - 400 морских миль (740,8 км), время выполнения задач - 24 часа, максимальная скорость - 36 узлов в час (66,7 км/ч).

Среди новых кораблей, которые поступили на вооружение ВМС Турции, есть также первый национальный фрегат TCG Istanbul, платформа боевой поддержки и снабжения TCG Derya и платформа материально-технического обеспечения TCG Arif Ekmekci.

Усиление ВМС Турции проводится в рамках национальной морской доктрины "Голубая родина", целью которой является укрепление морской мощи страны, в частности в Средиземном море.