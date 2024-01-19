СМИ: Эстония построит 600 бункеров на восточной границе

Как отметила газета Postimees, решение приняли для обороны от якобы возможной угрозы со стороны России

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Власти Эстонии построят приблизительно 600 бункеров на восточной границе для обороны от якобы возможной угрозы со стороны РФ. Об этом сообщила газета Postimees.

Бункеры на границе нужны для того, чтобы в случае необходимости защитить территорию Эстонии, отмечает газета, ссылаясь на советника вице-канцлера Минобороны Кайдо Тийтуса. "Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии", - утверждал он.

Точное количество бункеров, которые будут построены, будет определено в ходе работ, отмечает издание.