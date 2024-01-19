Фон дер Ляйен уклонилась от ответа на вопрос, пойдет ли она на второй срок во главе ЕК

Глава Еврокомиссии попросила журналистов подождать до 21 февраля

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен попросила журналистов подождать до 21 февраля информации о том, будет ли она пытаться продлить свои полномочия на второй срок.

"Есть процесс подачи заявки от Европейской народной партии, срок - к 21 февраля", - сказала она на пресс-конференции в Швеции, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли она снова выдвигать свою кандидатуру. Трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.

Срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии истекает в ноябре 2024 года. По информации европейских источников, фон дер Ляйен уже ведет интенсивную работу с европейскими политиками, в первую очередь в рамках Европейской народной партии, чтобы гарантировать себе назначение на второй срок.

Глава Еврокомиссии назначается на этот пост по решению участников саммита ЕС.