ЕС введет санкции против шести человек, способствовавших финансированию ХАМАС

Представитель Евросоюза отметил, что решение объявят в ближайшие часы

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз создал специальный санкционный режим для палестинского радикального движения ХАМАС, в рамках которого введет ограничительные меры в отношении шести человек, которые, по мнению сообщества, способствовали финансированию организации. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Мы одобрили санкционный режим и вводим санкции против шести человек, которые способствовали финансированию ХАМАС", - рассказал он, отметив, что решение будет объявлено в ближайшие часы.