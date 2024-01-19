Лукашенко: применить белорусские ОТРК "Искандер" можно только с согласия президента

Глава республики назвал это оружие особо опасным

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Применение полученных Белоруссией из России оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" возможно только с согласия президента республики. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Мы получили такие комплексы как "Искандер". Особо опасное оружие. Там оно закодировано, кодировано. Я подписал указ о том, как применять это оружие. Его можно применить только с согласия президента, там министр обороны [Белоруссии], начальник Генерального штаба [Вооруженных сил Белоруссии] задействован", - сказал Лукашенко на видеозаписи, размещенной в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул первого".

О постановке на вооружение в Белоруссии российских ракетных комплексов С-400 и "Искандер" Лукашенко заявил 19 декабря 2022 года. В конце декабря того же года в Минобороны республики сообщили, что белорусские военнослужащие, обеспечивающие работу комплексов "Искандер" и С-400, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах России и Белоруссии. При этом отмечалось, что в республике находится запас ракет для комплекса "Искандер", который "позволит выполнить любую задачу".

Президент России Владимир Путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Лукашенко 23 июня заявил, что значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов уже находится в республике.