Израильские ВВС атаковали форпосты "Хезболлах" на юге Ливана

По позициям шиитских бойцов на высотах Джебель-Блат выпустили четыре ракеты "воздух - земля", сообщил источник в службе гражданской обороны города Марджаюн

БЕЙРУТ, 19 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли массированные удары по форпостам вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана.

Как сообщил ТАСС источник в службе гражданской обороны города Марджаюн, четыре ракеты "воздух - земля" были выпущены по позициям шиитских бойцов на высотах Джебель-Блат. "Раздалось несколько мощных взрывов, раскаты которых докатились до порта Тир и района Бинт-Джбейль, - сказал собеседник. - С места бомбардировки в небо поднялись густые столбы дыма, вероятно в ходе атаки был поражен склад с боеприпасами".

По его словам, два других удара были нанесены по огневым точкам шиитских отрядов между поселками Кфар-Килла и Эль-Эдейса. "Не менее 12 ракет выпущены по окрестностям поселка Рамья, где были наиболее активны в последние сутки шиитские бойцы, - отметил источник. - Кроме того, израильские беспилотники преследовали мобильные группы сил сопротивления в районах Эт-Тейри и Бейт-Яхун".

Ранее новостной портал Al Nashra передал, что формирования "Хезболлах" дали несколько залпов из минометных установок по позициям израильских войск и поселениям в области Верхняя Галилея.

Представитель Армии обороны Израиля подтвердил факт обстрела израильской территории и заявил, что в ответ были нанесены удары по военным объектам и ракетным позициям "Хезболлах" на юге Ливане.