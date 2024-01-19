ЕС подтвердил намерение ввести новые санкции против России к 24 февраля

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Да, я могу подтвердить, что и страны-члены, и глава дипломатии намерены отметить вторую годовщину новыми санкциями против России", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, который может включать новые торговые ограничения и расширение санкционных списков. По информации агентства, возможные санкции, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались в среду на встрече послов стран блока. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом санкций со стороны РФ.

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине. Новые рестрикции введены против 61 человека, а также 86 компаний и организаций. Они нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС".