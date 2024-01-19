Политик АдГ сравнил демонстрации против его партии с маршами нацистов в 1930-е годы

Бьорн Хёкке также поставил под сомнение форму правления в ФРГ

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Лидер фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге в Тюрингии Бьорн Хёкке сравнил демонстрации, проводимые против его партии, с маршами нацистов в 1930-е годы. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, политик сравнил акции протеста против АдГ с факельным маршем нацистов в 1930-е годы. "Они держали в небе фонарики, то есть фонарики мобильных телефонов. Но это немного напоминало нацистские факельные марши в 1933 году", - сказал Хёкке, выступая перед гражданами в Тюрингии. Политик имел в виду, среди прочего, митинг в Лейпциге, где на этой неделе тысячи людей протестовали против "Альтернативы для Германии", указывает газета.

В то же время Хёкке поставил под сомнение форму правления в ФРГ. "Я прямо говорю это иностранным съемочным группам: Германия больше не будет функционирующей демократией в 2024 году", - утверждал политик. Одновременно с выступлением Хёкке, по данным полиции, около 300 человек провели демонстрацию против выступления и его партии.

В свою очередь газета Bild отмечает, что слова Хёкке являются "отвратительной провокацией".

В последние дни в различных городах Германии проходят акции протеста против правого экстремизма. В среду такие манифестации прошли в Берлине и Фрайбурге. 14 января крупная демонстрация против правого экстремизма состоялась возле Бранденбургских ворот в Берлине. Как сообщало агентство DPA со ссылкой на представителя движения Fridays for Future, которое было одним из организаторов демонстрации, она собрала 25 тыс. человек. Такой же митинг прошел в Потсдаме, на него пришло 10 тыс. человек. В их числе были канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

Демонстрации проходят на фоне недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.