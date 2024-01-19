WP: Конгресс не одобрит выделение средств Украине в ближайшие месяцы

Обозреватель газеты Джош Рогин отмечает, что сторонники Дональда Трампа работают над срывом сделки по поддержке Киева, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон не обладает инициативой по достижению компромисса с демократами

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Конгресс США с большой вероятностью не одобрит выделение дополнительной помощи Украине, несмотря на заявления законодателей о прогрессе на переговорах. С такой точкой зрения выступил обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

"Вопреки оптимизму, выраженному после встречи в Белом доме в среду, вероятность одобрения любого законопроекта, связанного с иммиграционной политикой и помощью Украине в возглавляемой республиканцами Палате представителей близка к нулю в этом месяце, еще меньше в последующие месяцы", - пишет Рогин.

По мнению обозревателя, нынешний спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) не имеет плана или политической инициативы, чтобы добиться компромисса как по миграции, так и по поддержке Киева.

"В результате происходит законодательный беспорядок, который, вероятно, приведет к тому, что Конгресс не одобрит помощь Украине в этом месяце и, возможно, никогда, - считает он. - Поддержка США Украины может иссякнуть, это кошмарный сценарий для Украины и стратегии США в Европе".

Рогин утверждает, что республиканцы-сторонники экс-президента Дональда Трампа работают над тем, чтобы сорвать сделку, "прежде чем она примет конкретную форму".

По словам нескольких помощников законодателей, с которыми пообщался обозреватель, законопроект о выделении дополнительного финансирования может быть принят не раньше начала марта. "К тому времени поддержка Республиканской партией принятия чего-либо, связанного с миграцией или Украиной, еще больше ослабнет под неустанным натиском Трампа", - считает эксперт.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.