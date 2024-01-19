Прокуратура Швейцарии рассмотрит жалобы на президента Израиля в обычном порядке

Речь идет о жалобах в связи с израильской военной операцией в Газе

ЖЕНЕВА, 19 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Федеральная прокуратура Швейцарии подтвердила получение жалоб на президента Израиля Ицхака Герцога в связи с израильской военной операцией в Газе. Эти жалобы будут рассмотрены в обычном порядке, сообщил ТАСС официальный представитель прокуратуры Маттео Кремасчи.

"Федеральная прокуратура подтверждает получение жалоб с уголовными обвинениями в интересующем вас контексте", - сказал Кремасчи в ответ на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ, в том числе агентства Keystone-ATS, о том, что против израильского президента, посетившего 18 января заседание Всемирного экономического форума в Давосе, были поданы уголовные жалобы в Швейцарии.

"Теперь заявления о возбуждении уголовного дела будут рассматриваться в обычном порядке", - отметил представитель. Он пояснил, что "Федеральная прокуратура находится в контакте с Федеральным департаментом иностранных дел для изучения вопроса об иммунитете соответствующего лица".

Федеральная прокуратура не раскрыла имена лиц, подавших жалобы. По данным СМИ, они были поданы в кантональную прокуратуру Базеля, а также в полицейские управления Базеля, Берна и Цюриха. При этом авторы жалоб якобы заявили, что иммунитет, которым пользуются официальные лица, может не учитываться, если речь идет об обвинениях в преступлениях против человечности, и что в случае с президентом Израиля "это условие выполнено".