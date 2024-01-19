СМИ: Пакистан заявил о готовности сотрудничать с Ираном по всем вопросам

В частности, Исламабад так призвал Тегеран к уважению территориального суверенитета, пишет The News

ИСЛАМАБАД, 19 января. /ТАСС/. Пакистан выразил готовность к сотрудничеству с Ираном на основе взаимного доверия. Соответствующее заявление, как сообщила газета The News, сделал в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани.

По информации издания, пакистанский министр обозначил готовность Исламабада сотрудничать с Тегераном "по всем вопросам на основе духа взаимного доверия и сотрудничества", особенно по теме безопасности. Как отмечает издание, таким образом власти Пакистана дали понять, что не намерены еще больше обострять ситуацию и одновременно призвали иранских партнеров к уважению территориального суверенитета.

Вооруженные силы Ирана 16 января нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия.