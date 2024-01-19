МО Британии сообщило о новом успешном испытании лазерной установки DragonFire

Как отметили в Минобороны королевства, "впервые была произведена стрельба с большой мощностью по воздушным целям"

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Великобритания провела новое успешное испытание лазерного оружия направленной энергии DragonFire. Как говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства, "впервые была произведена стрельба с большой мощностью по воздушным целям".

Испытание прошло на Гебридских островах у западных берегов Шотландии. Ведомство не раскрыло показатели дальности стрельбы DragonFire из соображений национальной безопасности, но отметило, что оружие может уничтожить "любую видимую цель". В Минобороны подчеркнули, что намерены создать высокоточное лазерное оружие, которое будет способно поразить монету с расстояния 1 км.

При этом, как сказано в сообщении, стоимость одного выстрела составляет около £10 ($12,7), что делает лазерную установку более привлекательной, чем другие виды оружия. В ведомстве добавили, что в настоящее время ВВС и ВМС королевства рассматривают возможность использования DragonFire в качестве средства противовоздушной обороны. "Этот вид современного вооружения обладает потенциалом изменить коренным образом театр военных действий путем снижения зависимости от дорогих боеприпасов и угрозы [возникновения] сопутствующего ущерба", - заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Минобороны Соединенного Королевства потратило на разработку нового оружия около £100 млн ($125 млн). Над его созданием совместно работали лаборатория Минобороны, британские подразделения итальянского машиностроительного холдинга Leonardo и международного производителя ракетных систем MBDA, а также британская оборонная компания QinetiQ.

Прототип DragonFire был впервые продемонстрирован в 2017 году. Летом 2022 года он испытывался на Гебридских островах, продемонстрировав крайне высокую точность систем наведения на воздушные и морские цели. В ноябре 2022 года испытания проводились на полигоне британской Оборонной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне. Демонстрационный образец оружия должен был поразить несколько мишеней на различных дистанциях, захватывая цели с помощью высокоточного луча наведения.

Предполагается, что основной задачей лазера с вероятной мощностью 50 кВт станет защита истребителей и фрегатов от летящих ракет и беспилотников. Его создатели ожидают, что новая система сможет выполнять эти задачи эффективнее тех решений, которые используются сейчас, будучи при этом компактнее, дешевле и легче.