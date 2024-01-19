Глава МИД Киргизии обсудил с представителем ОБСЕ обеспечение свободы слова и СМИ

Жээнбек Кулубаев и Тереза Рибейру выразили готовность продолжать взаимодействие "в соответствии с национальными приоритетами и международными обязательствами"

БИШКЕК, 19 января. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру и глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев обсудили по телефону вопрос сотрудничества республики и организации по обеспечению свободы слова и СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

"По инициативе ОБСЕ министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провел телефонный разговор с представителем ОБСЕ по вопросам свободы прессы Терезой Рибейру. В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества Кыргызстана и ОБСЕ в сфере обеспечения свободы слова и средств массовой информации и повестку дня в этом направлении", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что собеседники выразили готовность продолжать взаимодействие "в соответствии с национальными приоритетами и международными обязательствами". Других подробностей разговора не приводится.

Несколько дней назад в Киргизии прошли обыски у журналистов некоторых изданий, а после 11 представителей СМИ были арестованы. Киргизская ассоциация журналистов, в которую входят в основном оппозиционные медиа, заявила о вмешательстве в право граждан на свободу слова. На ситуацию отреагировали в Вашингтоне. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил обеспокоенность и обвинил власти Киргизии в подавлении общественных дискуссий и свободы слова.

Президент Киргизии Садыр Жапаров, комментируя ситуацию, отметил, что многие называющие себя независимыми журналисты и блогеры получают финансирование из-за рубежа, в частности, от американских некоммерческих организаций. По его словам, в видеообращениях некоторых задержанных присутствуют "признаки призывов к массовым беспорядкам". Глава Киргизии отметил, что государство принимает превентивные меры в том, что напрямую касается национальной безопасности страны.

Арест представителей СМИ

15 января в офисе киргизского информагентства 24.kg прошли обыски. Гендиректор Асель Оторбаева и шеф-редакторы Махинур Ниязова и Антон Лымарь были допрошены в Государственном комитете нацбезопасности. В отношении информагентства возбуждено уголовное дело по статье 407 (пропаганда войны). По данным самого агентства, причиной стала некая публикация, однако не указывается, какая именно. 16 января силовики провели несколько обысков в домах и офисах журналистов еще нескольких киргизских СМИ. В МВД республики пояснили, что в соцсетях этих интернет-изданий были опубликованы призывы к массовым беспорядкам. На следующий день суд в Бишкеке арестовал на два месяца одиннадцать журналистов.