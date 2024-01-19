Главы МИД 27 стран ЕС проведут 22 января переговоры с коллегами из Израиля и Палестины

По словам представитель Евросоюза, ЕС намерен обсудить политическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза в рамках первого в этом году заседания Совета ЕС 22 января проведут переговоры с коллегами из Израиля и Палестины. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Сначала будет дискуссия с главой МИД Израиля. Потом пройдет рабочий ланч с главами МИД Саудовской Аравии, Иордании и Египта. Затем пройдет дискуссия с главой МИД Палестины", - сказал он.

По его словам, ЕС намеревается обсудить политическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. "Нам надо найти решение, которое прекратит этот круг насилия. Единственный путь вперед - это политическое соглашение", - добавил дипломат.

Он также сообщил, что Евросоюз обсуждает создание миссии для Красного моря. "Мы находимся в очень ранней фазе по этому вопросу. Мы определили, как это может быть сделано. Когда миссия может быть реализована? Я не знаю, я надеюсь, что мы оперативно сможем сделать это. Но нет никакой даты", - уточнил представитель ЕС.