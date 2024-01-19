СМИ: строительство "линии обороны" на границе с РФ обойдется Эстонии в €60 млн

Планируется построить около 600 бункеров, часть которых возведут на юго-востоке страны и около Чудского озера, пишет Postimees

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Возведение "линии обороны" на границе с Россией обойдется Эстонии в €60 млн. Об этом сообщила газета Postimees.

По ее информации, на эти средства будет построено около 600 бункеров. Места их расположения будут определены до конца года. Установка сооружений начнется в первой половине 2025 года.

Как уточняет Postimees, подавляющее большинство бункеров будет построено в уезде Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, а некоторые будут расположены у Чудского озера.

Ранее оборонное ведомство Эстонии сообщило, что страны Прибалтики "договорились о создании балтийской линии обороны вдоль восточной границы".