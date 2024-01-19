Канцлер Германии приветствовал запланированные митинги против представителей крайне правых течений

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц сравнил планы "реэмиграции" правых экстремистов в ФРГ с расовой идеологией нацистов и назвал членов правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и прочих правых сил, выступающих за массовую высылку иностранцев, "правоэкстремистскими врагами демократии".

"Если есть что-то, чему больше никогда не будет места в Германии, то это этническая расовая идеология национал-социалистов. Ничего другого в отвратительных планах переселения экстремистов не выражается", - сказал Шольц в видеообращении, опубликованном на его странице в Х. "Они являются атакой на нашу демократию, следовательно, на всех нас", - подчеркнул он.

Канцлер отметил, что все люди в Германии теперь должны четко и ясно заявить о своей позиции. "За сплоченность, за толерантность, за нашу демократическую Германию", - добавил глава правительства ФРГ.

В то же время Шольц приветствовал запланированные на выходные митинги против правых экстремистов. "То, что мы сейчас переживаем здесь, в нашей стране, действительно касается нас всех, каждого из нас", - указал он. "Я скажу это очень четко и жестко: правые экстремисты нападают на нашу демократию. Они хотят разрушить нашу сплоченность", - констатировал канцлер. И на эти выходные, как заметил он, вновь запланировано много демонстраций против правых экстремистов. "Я считаю это правильным", - подытожил Шольц.

Канцлер имеет в виду тайную встречу правых экстремистов в Потсдаме 25 ноября, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. На ней, по словам Шольца, они обсуждали массовую депортацию иностранцев. "От этой мысли мурашки бегут по спине", - резюмировал он.

В последние дни в различных городах Германии проходят акции протеста против правого экстремизма. В среду такие манифестации прошли в Берлине и Фрайбурге. 14 января крупная демонстрация против правого экстремизма состоялась возле Бранденбургских ворот в Берлине. Как сообщало агентство DPA со ссылкой на представителя движения Fridays for Future, которое было одним из организаторов демонстрации, она собрала 25 тыс. человек. Такой же митинг прошел в Потсдаме, на него пришло 10 тыс. человек. В их числе были канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

Демонстрации проходят на фоне недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.