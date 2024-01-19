Венесуэла заявила, что укрепляет двусторонние дружественные отношения с Россией

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто отметил, что в ходе переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым были рассмотрены вопросы "политического и экономического сотрудничества между двумя странами"

КАРАКАС, 19 января. /ТАСС/. Венесуэла и Россия продолжают укреплять двусторонние дружественные и союзнические отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто по итогам встречи с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым на полях ХIX саммита Движения неприсоединения в столице Уганды Кампале.

"Мы продолжили укреплять двусторонние отношения между союзниками и друзьями на встрече в благоприятной атмосфере с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым", - сообщил Хиль на своей странице в Х (ранее Twitter).

Министр отметил, что в ходе переговоров были рассмотрены вопросы "политического и экономического сотрудничества между двумя странами". "Мы также подтвердили нашу общую позицию по различным международным проблемам", - указал глава МИД Венесуэлы.