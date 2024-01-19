Спикер парламента Словакии намерен баллотироваться в президенты

По сведениям агентства TASR, Петер Пеллегрини сделал соответствующее заявление во время посещения города Банска-Бистрица

БРАТИСЛАВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Национального совета (парламента) Словакии, лидер входящей в правительственную коалицию республики партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента весной. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

По его информации, заявление о намерении баллотироваться Пеллегрини сделал во время посещения города Банска-Бистрица в центральной части Словакии. Спикер парламента является самым популярным политиком республики. Согласно опросам населения, ему готовы отдать голоса более 40% из 3,5 млн избирателей страны с населением примерно 5,5 млн граждан.

Первый тур президентских выборов состоится 23 марта, второй тур при необходимости пройдет 6 апреля. По оценкам словацких СМИ, 48-летний Пеллегрини может обеспечить себе победу уже в первом туре, набрав более 50% голосов.

Претенденты на высший государственный пост

О намерении участвовать в выборах президента объявили ранее экс-министры иностранных дел Словакии Иван Корчок и Ян Кубиш. Документ о регистрации кандидатуры Корчока, который он предоставил в Национальный совет, собрал более 40 тыс. подписей избирателей. По закону, претенденты на высший государственный пост в Словакии допускаются к участию в выборах, только заручившись поддержкой не менее 15 тыс. совершеннолетних словаков или 15 из 150 депутатов парламента. Это условие легко выполнит и Пеллегрини.

На пост президента Словакии также намерены баллотироваться бывший председатель Верховного суда Словакии Штефан Гарабин и вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко. Они тоже заручились поддержкой необходимого числа избирателей. Тем не менее, согласно опросам населения, во второй тур (в случае его проведения) вместе с Пеллегрини пройдет только Корчок. Он может заручиться голосами около 35% словаков.

В Словакии выборы президента являются прямыми и всеобщими. Действующий глава государства Зузана Чапутова, чей пятилетний президентский мандат завершается 15 июня 2024 года, не намерена использовать предусмотренную национальной конституцией возможность добиваться переизбрания на второй пятилетний срок. Правительство Словакии выделило МВД республики €16 195 505 для финансирования подготовки и проведения президентских выборов.