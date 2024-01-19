От наступления к обороне и новый санкционный пакет ЕС. События вокруг Украины

Украина перейдет к стратегии "активной обороны" в 2024 году после провала контрнаступления летом и осенью прошлого года, сообщила британская газета Financial Times. На Западе полагают, что это позволит Киеву "нарастить силы" и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления будет больше шансов.

Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине, заявил в Брюсселе представитель ЕС.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за неделю отбили 25 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ отбили на трех направлениях 33 атаки, противник потерял в общей сложности до 5645 бойцов. Кроме того, 21 украинский военнослужащий сдался в плен, отметили в военном ведомстве.

ВС РФ нанесли за неделю 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе комплексами "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, достигнув всех целей и поразив все объекты, отметили в Минобороны РФ. Были также поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наемников и националистов.

Средства ПВО РФ за минувшую неделю сбили 274 беспилотных летательных аппарата ВСУ, а также 6 тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", указали в МО РФ.

От контрнаступления к обороне

Украина перейдет к стратегии "активной обороны" в 2024 году после провала контрнаступления летом и осенью прошлого года, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного западного чиновника. В этом году украинские власти намерены удерживать линию фронта и одновременно с этим "нащупывать слабые места" в обороне ВС РФ и наносить удары по военным объектам России, в том числе в Крыму, с помощью дальнобойных ракет. На Западе полагают, что это позволит Киеву "нарастить силы" и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления будет больше шансов.

В то же время западные чиновники признают, что успех любого будущего украинского контрнаступления будет зависеть от готовности союзников Киева оказывать ему военную помощь. При этом даже в случае одобрения Конгрессом США нового пакета помощи Украине маловероятно, что украинские власти смогут добиться решающего военного и технологического преимущества на поле боя.

Американская помощь

Вашингтон хочет попытаться направить Украине как можно больше помощи до января 2025 года, опасаясь возможного переизбрания экс-главы США Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена и Конгресс начали обсуждать эту перспективу в прошлом году. Белый дом, штаб-квартира НАТО и Киев "ясно осознают", что, если Трамп победит на выборах в ноябре, он скорее всего сократит помощь Украине.

CNN также отмечает, что отсутствие американской помощи ограничит возможность Украины наносить удары по территории России, в том числе применять тактические ракеты ATACMS. Кроме того, снижение уровня американской поддержки может побудить других европейский союзников Украины начать отказываться от помощи Киеву.

При этом американская газета The Washington Post отмечает, что конгресс США с большой вероятностью не одобрит выделение дополнительной помощи Украине, несмотря на заявления законодателей о прогрессе на переговорах.

Трамп избегает общения

Наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года в США, бывший глава Белого дома Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Украины, сообщает американская газета Politico со ссылкой на информированный источник. "Отсутствие взаимодействия кажется намеренным", - сообщил источник.

Очередной европейский пакет

Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине, заявил в Брюсселе представитель ЕС. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило о начале обсуждения 13-го пакета санкций против РФ, который может включать новые торговые ограничения и расширение санкционных списков. Его намерены одобрить к 24 февраля.

Собеседник издания указал, что в ЕС также ведутся дискуссии о планах по созданию нового фонда для военной поддержки Украины, чтобы реформировать Европейский фонд мира, в рамках которого участницы сообщества получают компенсацию за переданные Киеву вооружения. По мнению ряда членов блока, в том числе Германии, он малоэффективен, поскольку все больше поставок оружия осуществляются не из существующих запасов, а за счет вновь закупленных вооружений, добавил источник. Для нового фонда Европейская служба внешних связей предложила выделить около €5 млрд в качестве годового бюджета, однако стороны не достигли консенсуса.

Французские наемники

Вопрос об уничтоженных в ходе удара Вооруженных сил РФ по боевикам в Харькове французских наемниках не становился предметом переговоров между Москвой и Парижем на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, диалог на этот счет ведется через дипломатов.

Представитель Кремля обратил внимание, что ситуация лишь подтверждает ранее делавшиеся Москвой заявления о присутствии иностранных наемников на Украине. Ранее Минобороны РФ сообщило о высокоточном ударе 16 января по месту скопления боевиков в Харькове. Их основу составляли французские наемники. В результате были уничтожены 60 боевиков, более 20 ранены.