Эксперт считает, что СВО завершается поражением Украины и США

По мнению бывшего советника министра обороны США в предыдущей американской администрации Дугласа Макгрегора, Россия одержала стратегическую победу

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) России завершается "катастрофическим поражением Украины и Соединенных Штатов", Москва одержала "стратегическую победу". Такое мнение выразил бывший советник министра обороны США в предыдущей американской администрации, которую возглавлял Дональд Трамп, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Война <...> завершается катастрофическим поражением Украины и Соединенных Штатов. Война на Ближнем Востоке только начинается, и она не закончится, когда Государство Израиль примет решение прекратить боевые действия. Вашингтон сталкивается с миром, который он не знает или не понимает", - пишет Макгрегор в авторской колонке, размещенной в журнале The American Conservative.

По свидетельству экс-сотрудника Пентагона, Вашингтон "продолжает настаивать на том, чтобы продвигать силы НАТО к границам России <...>, по существу, повторяя ошибку, которая и привела к войне на Украине". "Между тем <...> война Израиля с [радикальным палестинским движением] ХАМАС мутировала в кампанию, направленную на то, чтобы избавить Израиль от его арабского населения. В результате этого развития событий Израиль и США оказываются в конфронтации с исламским миром и, потенциально, с Россией, Китаем и глобальным Югом", - убежден Макгрегор.

С его точки зрения, "события, разворачивающиеся на Украине и в Израиле, являются симптомами нового распределения сил, возникшего вследствие роста таких держав, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Иран и Саудовская Аравия". "Этот сдвиг в расстановке сил является очень глубоким. В результате политическая, военная и экономическая мощь решительно сдвигаются от США в то самое время, когда правящий класс в Вашингтоне руководит экономикой, соскальзывающей в глубокую рецессию или, что еще хуже, в депрессию", - отмечает эксперт.

"Обычно перед лицом жестких фактов принятие желаемого за действительное не срабатывает. Однако правящий политический класс Вашингтона игнорирует факты. Результат заключается в том, что Вашингтон ведет американский народ по опасному пути к расширению войны и финансовому краху в 2024 году", - полагает Макгрегор.

На его взгляд, "военные советы США и качество работы американской военной техники продемонстрировали такую степень военной слабости Вашингтона, которую не видели со времен начала войны в Корее". "Глупые попытки Вашингтона уничтожить Россию ценой жизней украинцев привели к стратегической победе Москвы и продемонстрировали слабость Америки всему миру. Ввиду того, что объем суверенного национального долга приближается к порогу дефолта и имеет место нарастающий коллапс спаянности американского общества, Вашингтону следует избежать потенциального военного провала США в действительности, однако он, складывается впечатление, неспособен обеспечить это", - заявляет Макгрегор.