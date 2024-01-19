МИД Франции не стал подтверждать гибель французов в Харькове после вызова посла в Москве

В ходе беседы ему было заявлено, что гибель его соотечественников "лежит на совести официального Парижа"

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции не стало отвечать на вопрос о гибели французских граждан в Харькове после того, как посол этой страны в Москве был вызван в МИД РФ.

"Смотрите наше вчерашнее заявление", - заявили в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, заданный в ходе электронного брифинга для СМИ.

В пятницу посол Франции в России Пьер Леви прибыл в МИД РФ в связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французы. В ходе беседы ему было заявлено, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, "потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима". В ведомстве также отметили, что ведение Западом, включая Францию, "войны по доверенности", неуклонное наращивание поставок киевскому режиму "провоцируют эскалацию боевых действий, приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и превращают ее в соучастника военных преступлений киевского режима".

В четверг же агентства Reuters и AFP передали заявление МИД Франции, в котором дипломаты утверждали, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще". Заявления же российской стороны об уничтожении десятков французских граждан в МИД Франции назвали "грубой российской манипуляцией" и призвали "не придавать этому большего значения, чем прошлым" заявлениям.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены.