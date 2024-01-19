Bloomberg: Иран не может позволить себе "полноценную эскалацию" на Ближнем Востоке

Многие "иранские прокси-силы" ждут от Тегерана действий, заявил агентству один из западных чиновников

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Иран не может позволить себе решительных шагов на пути к полноценной эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на двух западных чиновников.

По мнению одного из них, Тегеран "оказался в трудной ситуации": многие "иранские прокси-силы" ждут от него действий, но он не может позволить себе "полноценной эскалации". Второй чиновник утверждает, что, хотя Иран не был непосредственным инициатором атак йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Красном море, он снабжает их как информацией, так и оружием.

США полагают, что внешняя политика Ирана рискует спровоцировать недовольство в регионе, отмечает агентство. В качестве примера оно приводит осуждение Лигой арабской государств иранских ударов по иракскому городу Эрбиль.

Ранее представитель "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям заявил, что Иран не оказывает военную помощь хуситам и не снабжает их оружием.

По сведениям портала Semafor, американские чиновники и официальные лица из региона Ближнего Востока полагают, что несколько советников и командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) находятся в Йемене, где помогают хуситам наносить удары по судам в Красном море. Чиновники утверждают, что Иран направил в Йемен инструкторов и специалистов по работе с беспилотниками и ракетами, а представители КСИР якобы помогают в сборе разведывательных данных на тактическом уровне.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.