МИД Индии заявил, что движению неприсоединения надо бороться с новыми формами неравенства

Ключевое значение имеет многополярный мир с реформированной ООН в его основе, отметил министр Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Движение неприсоединения должно ответить на новые вызовы современного глобального мира, включая проявления неравенства в политике, экономике и культуре. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, выступая на 19-м саммите Движения неприсоединения в столице Уганды Кампале.

"Возможно, мы свергли иго колониализма, но мы боремся с новыми формами неравенства и доминирования. В эпоху глобализации мы видим экономическую концентрацию, которая рассматривает остальной мир просто как рынки или ресурсы. Наши самые маленькие потребности часто отодвигаются на задний план. Тревоги, связанные с опытом ковида, ярко продемонстрировали это. Мы также подвержены нарративам политической корректности и универсализма, которые не отдают должного нашей культуре и традициям", - приводит слова министра индийское внешнеполитическое ведомство.

"Как Движение неприсоединения, мы должны ответить на эти вызовы", - констатировал Джайшанкар.

По его словам, "ключевое значение имеет многополярный мир с реформированной ООН в его основе". "То же самое можно сказать и о экономической децентрализации с увеличением регионального производства. Но мы также должны настаивать на восстановлении культурного баланса, при котором все наследие будет взаимно уважаться", - указал индийский министр.

19-й саммит Движения неприсоединения под руководством Уганды проводится по теме "Углубление сотрудничества ради общего глобального благосостояния".