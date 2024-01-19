NBC: сделку по заложникам в Газе могут заключить не ранее, чем через несколько недель

По данным телеканала, позиции участников переговоров все еще довольно далеки друг от друга

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Как минимум несколько недель уйдет на обсуждение нового соглашения по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, новые предложения уже обсуждаются, но на их окончательное согласование уйдет не менее нескольких недель, поскольку позиции участников переговоров все еще довольно далеки друг от друга.

Отмечается, что в Газе могут удерживаться еще более 130 человек, среди которых есть и американцы. Планируется, что условием возвращения заложников, как и ранее, будет гуманитарная пауза.

Как сообщил NBC неназванный дипломатический источник, позиция Израиля относительно возможности ввести длительное прекращение огня несколько смягчилась.

В конце ноября прошлого года радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара достигли соглашения о гуманитарном перемирии, за время которого были освобождены несколько групп удерживаемых в анклаве детей, подростков и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. Пауза продолжалась с 24 ноября по 1 декабря, когда армия Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории. В ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.