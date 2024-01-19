Суд Чехии признал возможным экстрадицию в США обвиняемого в заговоре гражданина Индии

По информации агентства Reuters, окончательное решение об экстрадиции будет зависеть от Министра юстиции Чехии Павла Блажека

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Чешской Республики принял решение о возможности экстрадировать в США гражданина Индии Нихила Гупту, которого американские власти обвиняют в участии в заговоре с целью убийства сикхского лидера.

Как сообщает агентство Reuters, окончательное решение об экстрадиции будет зависеть от чешского министра юстиции Павла Блажека, который в случае несогласия с постановлением Апелляционного суда может в течение трех месяцев оспорить его в Верховном суде. "Сроки принятия решения министром в данный момент не могут быть определены", - заявили агентству в Минюсте Чехии.

52-летний Гупта был задержан 30 июня 2023 года в Чехии по запросу Соединенных Штатов, запросивших его экстрадицию в августе в связи с предполагаемым сговором, направленным на совершение заказного убийства.

Ранее Муниципальная прокуратура Праги провела предварительное расследование, а затем подала ходатайство о признании экстрадиции допустимой, с которым согласился суд чешской столицы.

Родственники Гупты пожаловались в Верховный суд Индии на многочисленные нарушения его прав. По их словам, власти Чехии не уведомили индийских дипломатов о задержании Гупты вовремя, а назначенный чешский госзащитник предложил ему согласиться на экстрадицию в США.

Гупту обвиняют в попытке нанять киллера, который оказался федеральным агентом США под прикрытием. По сообщениям СМИ, власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории. Целью заговора был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за отделение штата Пенджаб от Индии и создание на его территории "независимого государства Халистан".