ЕС ввел санкции против шести человек, связанных с финансированием ХАМАС

Ограничения ввели в отношении граждан Судана, Ливана и Иордании

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз внес в свои санкционные списки шесть человек, которые, по мнению сообщества, помогали финансировать деятельность радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление опубликовано в "Официальном журнале ЕС".

В нем указано, что под санкции Евросоюза попали гражданин Судана Абдель Басит аль-Хасан Мухаммед Хейр Хамза, граждане Ливана Набиль Халед Халиль Шуман, Халед Шуман и Рида Али Хамис, гражданин Палестины, входящий в политбюро ХАМАС, Муса Мухаммед Салим Дудин и гражданин Иордании Айман Ахмед ад-Дувейк. Все они, утверждается в заявлении, помогали боевикам переводить средства на счета ХАМАС.

Ранее представитель ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что Евросоюз создал специальный санкционный режим для палестинского радикального движения ХАМАС, в рамках которого намерен ввести ограничительные меры в отношении лиц, финансировавших организацию.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.