Латвия может выйти из конвенции по запрету мин только после консультаций с союзниками

В то же время главы Минобороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Арвидас Анушаускас дали понять, что их страны вопрос выхода из конвенции в настоящее время не рассматривают, подчеркивает портал Delfi

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что республика может выйти из международной конвенции по запрету противопехотных мин (Оттавской конвенции) только после консультаций со своими союзниками по региону. Об этом сообщил новостной портал Delfi.

По его информации, главам оборонных ведомств Латвии, Литвы и Эстонии журналисты задали вопрос о необходимости минирования территории на границе с Россией. Спрудс заявил, что выход из Оттавской конвенции полноценно можно было бы обсуждать только после решения вооруженных сил страны и консультаций с союзниками.

В то же время главы Минобороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Арвидас Анушаускас в своих ответах дали понять, что их страны вопрос выхода из конвенции в настоящее время не рассматривают, подчеркивает Delfi.