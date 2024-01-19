МВД Финляндии представило законопроект о защите критически важной инфраструктуры

Он включает предложение Минюста о возможности проведения стандартной проверки безопасности в отношении лиц, получающих секретную информацию о подобных инфраструктурных объектах

ХЕЛЬСИНКИ, 19 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Финляндии подготовило законопроект о защите критически важной инфраструктуры, охватывающий 11 секторов от энергетики до питьевой воды и сточных вод. Проект разослан для комментариев, сообщается в заявлении МВД.

Документ составлен в соответствии с Директивой Европарламента и Евросовета об устойчивости критически важных объектов, вступившей в силу в январе 2023 года.

Законопроект включает предложение Минюста Финляндии о расширении сферы действия Закона о проверке безопасности, чтобы в будущем стандартная проверка безопасности могла также проводиться в отношении лиц, получающих секретную информацию о критической инфраструктуре. Например, станет обязательным проведение проверки безопасности сотрудников, имеющих доступ к важной информации в международных портах, уточняет МВД.

"Драматические изменения в среде безопасности еще больше увеличили необходимость защиты критически важной инфраструктуры и повышения устойчивости общества в целом. За последние пару лет мы также стали свидетелями преднамеренных атак на критически важную инфраструктуру в Европе", - заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Консультационный период продлится шесть недель. Предложение правительства планируется внести в парламент во время весенней сессии. Ожидается, что изменения в законодательство вступят в силу в октябре.