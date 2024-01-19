Правительство Пакистана настаивает на закрытом суде над Имраном Ханом

Кабмин считает, что Высокий суд Исламабада не обладает правом на смену формата судебного разбирательства по делу экс-премьера страны

ИСЛАМАБАД, 19 января. /ТАСС/. Временное правительство Пакистана выступило против признания Высоким судом Исламабада недействительным закрытого судебного процесса по обвинению бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана в нарушении закона о гостайне.

"Высокий суд Исламабада не имеет юридических полномочий отменять проведение судебного разбирательства по делу Хана в закрытом режиме", - цитирует газета The Express Tribune уведомление пакистанского федерального правительства.

В ноябре 2023 года Высокий суд Исламабада признал недействительными закрытые слушания по делу Хана и экс-главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши, также обвиняемого в нарушении закона о гостайне, которые проводились Специальным судом в тюрьме Адиала в городе Равалпинди. Столичный суд также отменил санкцию на это Минюста и распорядился в дальнейшем проводить только открытые слушания в присутствии журналистов и родственников обвиняемых.

Несмотря на это, в декабре Специальный суд наложил строгий запрет на освещение процесса над Ханом и Куреши в печатных, электронных и цифровых СМИ, что сделало судебные слушания снова закрытыми.

Виновным в нарушении гостайны грозит в Пакистане длительное тюремное заключение или смертная казнь. Хан и Куреши настаивают на своей невиновности.

Следствие в отношении Хана началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне. По словам политика, телеграмма касалась беседы главы дипмиссии с представителями США, которые "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".