В Пакистане заявили, что Исламабад и Тегеран смогут преодолеть проблемы

Они также смогут дальше развивать двусторонние связи, отметили в Комитете нацбезопасности Пакистана

ИСЛАМАБАД, 19 января. /ТАСС/. Комитет национальной безопасности Пакистана, который возглавляет и.о. премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какар, пришел к выводу, что Исламабад и Тегеран смогут вместе преодолеть противоречия и дальше развивать двусторонние связи. Об этом сообщила пресс-служба секретариата главы правительства Пакистана.

"На заседании был сделан вывод, что в соответствии с универсальными принципами, регулирующими добрососедские отношения, обе страны смогут преодолеть незначительные раздражители посредством диалога и дипломатии, а также проложить путь к дальнейшему углублению своих исторических отношений", - говорится в сообщении.

Комитет нацбезопасности назвал Иран "соседней и братской мусульманской страной", а также заявил, что "многочисленные каналы связи между двумя государствами должны взаимно использоваться для решения проблем безопасности друг друга и в интересах региональных мира и стабильности".

Участники заседания "провели полноценный анализ ситуации и высоко оценили профессиональный, выверенный и пропорциональный ответ Вооруженных сил Пакистана на неспровоцированное и незаконное нарушение национального суверенитета". Они также были проинформированы о политических и дипломатических событиях, повлиявших на сложившуюся ситуацию между Ираном и Пакистаном и на безопасность в регионе в целом. В заключение они подтвердили "непоколебимую решимость в том, что суверенитет и территориальная целостность Пакистана абсолютно неприкосновенны и священны, а любая попытка нарушить их под каким-либо предлогом будет встречена всей мощью государства".