СМИ: страны Прибалтики намерены развивать систему противовоздушной обороны

Стороны подчеркнули необходимость развития возможностей ПВО как важнейшего компонента обороны Балтийского региона, передает Delfi

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Латвия, Литва и Эстония намерены развивать систему противовоздушной обороны (ПВО) в Прибалтике. Об этом сообщил новостной портал Delfi.

По его информации, 19 января министры обороны республик подписали Протокол о намерениях по сотрудничеству в области ракетной артиллерии с целью улучшения взаимного сотрудничества в области подготовки и обслуживания систем. Как отмечает Delfi, в нем подчеркивается необходимость "развития возможностей противовоздушной обороны как важнейшего компонента обороны Балтийского региона".

Ранее оборонное ведомство Эстонии сообщило, что Эстония, Латвия и Литва достигли договоренности о создании на границе с Россией "линии обороны". Минобороны республики уточнило, что целью создания "оборонительной зоны, состоящей из различных оборонительных сооружений", станет "сдерживание и при необходимости защита от военной угрозы".

В свою очередь эстонская газета Postimees писала о том, что власти Эстонии построят приблизительно 600 бункеров на восточной границе для обороны от якобы возможной угрозы со стороны РФ. Они нужны для того, чтобы в случае необходимости защитить территорию Эстонии, отмечает издание, ссылаясь на советника вице-канцлера Минобороны Кайдо Тийтуса.