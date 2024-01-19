В Швейцарии заявили, что запрет на полеты самолетов РФ в страну не является абсолютным

По словам официального представителя швейцарского Государственного секретариата экономики Фабиана Майенфиша, находящиеся под санкциями россияне могут приезжать в конфедерацию с разрешения ее властей, если речь идет о международных встречах

ЖЕНЕВА, 19 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Запрет на полеты самолетов из России в Швейцарию предусматривает исключения для дипломатических и гуманитарных рейсов. Находящиеся под санкциями россияне также могут приезжать в конфедерацию с разрешения ее властей, если речь идет о международных встречах, заявил ТАСС Фабиан Майенфиш, официальный представитель швейцарского Государственного секретариата экономики, отвечающего за экспортный контроль.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, означает ли заявленное Швейцарией намерение провести у себя конференцию высокого уровня, посвященную мирному урегулированию на Украине, что на этот форум смогут прибыть прямым авиарейсом из Москвы российские участники, включая тех, кто находится сейчас под швейцарскими санкциями, Майенфиш пояснил: "Запрет на полеты над воздушным пространством Швейцарии не является абсолютным и предусматривает исключения для полетов, выполняемых в дипломатических, гуманитарных или медицинских целях".

Он отметил, что "въезд в Швейцарию и транзит через Швейцарию запрещены лицам, находящимся под санкциями". "Однако Государственный секретариат по миграции и Федеральный департамент иностранных дел могут разрешить исключения, например если человек едет для участия в конференциях или других международных встречах".

Майенфиш вместе с тем оставил без ответа вопрос корр. ТАСС, готова ли Швейцария в случае проведения на ее территории мирной конференции, посвященной Украине, и согласия России принять в ней участие разблокировать в качестве жеста доброй воли замороженные российские активы.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня и в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в 2022 году утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.