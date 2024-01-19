В ООН заявили, что поддерживают переговоры с целью прекращения огня

Таким образом официальный представитель генсека при ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал встречу замглавы МИД РФ Михаила Богданова с членом политбюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком

ООН, 19 января. /ТАСС/. ООН поддерживает любые переговоры, если они приведут к немедленному прекращению огня и безусловному освобождению заложников. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря при ООН Стефан Дюжаррик, комментируя встречу замглавы МИД РФ Михаила Богданова с членом политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком.

"Мы поддерживаем переговоры, которые приведут к немедленному прекращению огня, которые приведут к немедленному и безусловному освобождению заложников. Мы не задействованы в данных переговорах, но знаем, что переговоры ведутся в разных частях мира", - сказал он на брифинге.

"Переговоры между заинтересованными сторонами необходимы. Мы надеемся, что любые идущие дискуссии принесут положительный результат для населения сектора Газа и Израиля", - добавил Дюжаррик.

Как сообщили в МИД РФ 19 января, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Богданов на переговорах подчеркнул необходимость скорейшего освобождения захваченных ХАМАС гражданских лиц, в том числе трех россиян. В ходе беседы с Мусой Абу Марзуком основное внимание было уделено противостоянию в зоне палестино-израильского конфликта, на фоне которого гуманитарный кризис в секторе Газа достиг катастрофических масштабов.