СМИ: обвиняемого в шпионаже в пользу РФ военного Италии приговорили к 20 годам тюрьмы

Как сообщило агентство ANSA, сторона обвинения запрашивала для Вальтера Биота срок в 18 лет

РИМ, 19 января. /ТАСС/. Суд присяжных в Риме приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России итальянского военного Вальтера Биота к 20 годам заключения. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, сторона обвинения запрашивала для Биота срок в 18 лет. ANSA поясняет, что это уже второй приговор в отношении военнослужащего. В марте 2023 года военный трибунал Рима признал его виновным и приговорил к 30 годам тюремного заключения, однако позднее был запущен апелляционный процесс.

Биот был задержан вместе с представителем атташата посольства РФ вечером 30 марта 2023 года на парковке в периферийном районе Рима. При них были обнаружены носитель данных и коробка с наличными. Биот, работавший в Генштабе Минобороны, обвиняется римской прокуратурой в шпионаже, раскрытии государственной тайны и коррупции. Военная прокуратура вменяет ему в вину разглашение секретной информации с целью содействия шпионажу, разглашение конфиденциальной информации и проведение фотосъемки в целях шпионажа.