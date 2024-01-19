ООН призывает к деэскалации на Корейском полуострове в свете военных испытаний КНДР

Генсек Антониу Гутерриш выступает за "возобновление дипломатических переговоров", заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик

ООН, 19 января. /ТАСС/. ООН чрезвычайно обеспокоена ситуацией на Корейском полуострове и просит избегать эскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя испытание КНДР подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23".

"Конечно, мы знаем об этом, и мы крайне обеспокоены ситуацией на Корейском полуострове. Генеральный секретарь вновь призывает к деэсклации и полноценному выполнению резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш выступает за "возобновление дипломатических переговоров", так как это "единственный возможный способ продвинуться вперед".

Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что Пхеньян испытал подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на учения США, Южной Кореи и Японии. Ранее КНДР уже испытывала аппараты типа "Хэиль". После одного из таких испытаний государственное радио "Голос Кореи" сообщило, что ими руководил лидер страны Ким Чен Ын, а само оружие может устроить "радиоактивное цунами" для уничтожения группировок кораблей и портов противника.