Шольц подчеркнул важность развития германской военной промышленности

Канцлер ФРГ также считает важным европейский авиационный комплекс шестого поколения FCAS

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за развитие военной промышленности страны. В ходе посещения центра Airbus в Манхинге он особо подчеркнул важность европейского авиационного комплекса шестого поколения FCAS (Future Combat Air System).

"Нам нужна сильная оборонная экономика, а также сильный Бундесвер, сильный альянс НАТО, чтобы мы могли гарантировать сохранение мира и безопасности в Европе и чтобы никто не нападал на территорию НАТО или нашу страну", - приводит слова Шольца телеканал NTV. "Однако это также означает, что мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить наличие необходимых для этого навыков и компетенций", - подчеркнул канцлер. Ранее он призывал германские оборонные компании расширить свои мощности на фоне конфликта на Украине.

Говоря о FCAS, Шольц отметил, что в сотрудничестве с Францией удалось продвинуться в реализации проекта. Этот авиационный комплекс должен быть введен в эксплуатацию с 2040 года.

Генеральный директор военно-технического подразделения европейского авиастроительного консорциума Airbus Defence and Space Михаэль Шёлльхорн заявил, что визит канцлера был связан не с обещаниями, а с обменом мнениями. В авиационной промышленности ФРГ царит неопределенность после того, как Бундесвер заказал 35 американских истребителей F-35 на замену устаревшим Tornado.