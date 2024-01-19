Глава МИД Китая вылетел из столицы Бразилии для встречи с президентом Лулой

Визит Ван И в страну приурочен к 50-летию установления двусторонних отношений

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 января. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И покинул столицу Бразилии после завершения переговоров с бразильским коллегой Мауро Виэйрой. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы МИД южноамериканской страны.

"Самолет Ван И вылетел с базы бразильских ВВС в городе Бразилиа в 14:02 по местному времени (20:02 мск - прим. ТАСС)", - сказал бразильский дипломат. По его словам, ожидается, что перед отбытием из Бразилии глава дипломатии КНР сделает остановку в городе Форталеза, где встретится с президентом южноамериканской страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Ранее главы МИД Китая и Бразилии провели переговоры в Бразилиа в рамках четвертого заседания Глобального стратегического бразильско-китайского диалога. По их итогам был подписан ряд документов, в частности, об упрощении визового режима для туристов и студентов.

Визит Ван И в Бразилию приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Бразильский МИД отмечает на своем сайте, что Китай - крупнейший торговый партнер республики и один из основных инвесторов в бразильскую экономику. Оборот торговли между двумя странами в 2023 году составил $157,5 миллиардов.