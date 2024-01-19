В Словакии заявили, что для создания собственной системы ПВО потребуются годы

Портал standard.sk напомнил, что республика в 2022 году передала в дар Украине систему ПВО С-300

БРАТИСЛАВА, 19 января. /ТАСС/. Словакии потребуются годы для создания собственной системы ПВО. Об этом заявил министр обороны республики Роберт Калиняк, отвечая на соответствующий вопрос новостного портала standard.sk.

"Говорим точно о годах", - сказал министр. Портал напомнил, что республика передала в 2022 году в дар Украине систему ПВО С-300. После этого небо Словакии некоторое время охраняли зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, принадлежащие ее союзникам по НАТО, а ныне эту функцию выполняет обслуживаемый итальянскими военнослужащими ЗРК SAMP/T. Не исключено, что в 2024 году он также будет отозван из страны.

Калиняк возложил ответственность за отсутствие у Словакии собственной системы ПВО на правительства либеральных партий, находившиеся у власти до середины осени прошлого года. "Они не смогли договориться о замене за С-300 для словацких вооруженных сил. Они также не смогли договориться, чтобы мы одолжили системы [ПВО] у союзников [по НАТО] хотя бы на несколько лет", - привел портал слова министра.