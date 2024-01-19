Явка на выборах президента Финляндии за три дня досрочного голосования достигла 18,7%

Как сообщили в министерстве юстиции республики, из 13 избирательных округов самая высокая явка зарегистрирована в Сатакунте, Лапландии и Пирканмаа

ХЕЛЬСИНКИ, 19 января. /ТАСС/. Почти 19% избирателей проголосовали досрочно на выборах президента Финляндии за три дня. Об этом сообщило в 20:00 (21:00 мск) министерство юстиции республики.

По его данным, из 13 избирательных округов самая высокая явка зарегистрирована в Сатакунте (22,1%), Лапландии (21,8%) и Пирканмаа (21,7%). Самую низкую активность проявили избиратели автономной области Аландские острова (8,9%). За рубежом проголосовало 0,9% избирателей, сообщил Минюст.

Обычно более половины избирателей Финляндии голосуют на выборах досрочно. В этом году они смогут это сделать с 17 по 23 января в республике и с 17 по 20 января в зарубежных дипломатических представительствах. Основной день голосования - 28 января.

Всего в выборах президента 2024 года участвуют девять кандидатов. Основная борьба, согласно результатам соцопросов, развернется между экс-главой МИД Пеккой Хаависто и бывшим премьер-министром Александром Стуббом. Полномочия действующего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале 2024 года, он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.