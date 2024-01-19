В центре Аммана прошла массовая акция в поддержку палестинцев

По сведениям портала Ammon, представители разных слоев общества осудили продолжающуюся 105 дней израильскую агрессию в секторе Газа

БЕЙРУТ, 19 января. /ТАСС/. Тысячи людей приняли участие в демонстрации в поддержку палестинского народа, которая состоялась в центре Аммана.

Как передал новостной портал Ammon, представители разных слоев общества осудили продолжающуюся 105 дней израильскую агрессию в секторе Газа. Они прошли по улицам Аммана с палестинскими флагами и транспарантами, на которых были написаны призывы положить конец массовым убийствам гражданского населения.

"Международное сообщество должно сыграть решающую роль в оказании давления на оккупационный режим с тем, чтобы остановить его военные преступления, несовместимые с международным правом, и защитить палестинцев, борющихся за свободу и независимость", - говорится в воззвании, принятом участниками митинга, который состоялся возле городской мечети Абад ар-Рахман. В документе подчеркивается "недопустимость принудительного выселения палестинцев из сектора Газа и изоляции анклава от Западного берега реки Иордан".

Демонстрации в Сане и Тегеране

Как передал телеканал Al Mayadeen, миллионный митинг солидарности с палестинским народом был организован сторонниками движения хуситов "Ансар Аллах" в Сане. Он прошел под лозунгами "Победа защитникам Газы!" и "Позор Америке - матери терроризма!" В своем воззвании участники массового мероприятия отметили, что "американо-британская агрессия не заставит Йемен отвернуться от палестинцев и прекратить оказание им братской поддержки". В документе приветствуется "продолжение успешных атак йеменских вооруженных сил на израильские и американские корабли в Красном море".

Митинги и шествия прошли также в Тегеране и других иранских городах. Демонстранты требовали от международного сообщества остановить израильскую агрессию и предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа.