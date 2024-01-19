Белый дом сообщил об очередной атаке США объектов хуситов в Йемене

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что это стало уже "четвертым действием на упреждение" со стороны американских военных

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты нанесли очередную серию ударов по объектам мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сегодня утром Вооруженные силы США в целях самообороны нанесли три успешных удара по объектам хуситов в Йемене", - сказал он. Кирби уточнил, что это стало уже "четвертым действием на упреждение" со стороны американских военных, целями были "ракетные установки хуситов". Представитель Белого дома не стал приводить других подробностей последних ударов, отметив, что об этом в ближайшее время могут сообщить в Пентагоне.

Кирби при этом указал, что удары США по объектам хуситов оказали влияние на их военные возможности, "но у них все еще есть определенный потенциал для проведения атак". Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат "необходимые действия" для защиты своих военных и интересов в регионе. "Мы будем рассматривать все варианты, - сказал представитель Белого дома. - Один из них военный, если это будет необходимо". Кирби также напомнил требование Вашингтона: движение "Ансар Аллах" должно прекратить обстрелы кораблей в Красном море.