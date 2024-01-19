Экс-премьера Молдавии обвинили в финансовых махинациях

Владимиру Филату грозит семь лет тюрьмы

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Молдавские прокуроры потребовали приговорить бывшего премьер-министра Владимира Филата к семи годам лишения свободы за финансовые махинации. Об этом политик сообщил в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"На основании политического досье сегодня прокурор запросил семь лет лишения свободы", - написал Филат после заседания суда. По данным прокуроров, в ходе избирательной кампании в 2014 году политик якобы использовал средства, выведенные незаконным путем из молдавского филиала Сбербанка, который сейчас находится в процессе ликвидации.

Филат, который возглавляет оппозиционную Либерал-демократическую партию Молдовы (ЛДПМ), считает дело политическим. "Мое возвращение в политику обеспокоило многих, но в первую очередь тех, кто находится в правительстве, и лично [президента] Майю Санду. Мне много раз говорили, что я должен быть осторожнее в своих публичных суждениях о работе действующего правительства", - отметил он. По мнению политика, это дело было сфабриковано в период, когда страна контролировалась его главным политическим оппонентом олигархом Владимиром Плахотнюком.

Глава ЛДПМ, которая около 10 лет назад была ядром проевропейской коалиции в парламенте Молдавии, оказался в центре громкого коррупционного скандала. В июне 2016 года суд признал Филата виновным в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции, приговорив его к девяти годам лишения свободы, из которых он провел в тюрьме примерно четыре. Сам Филат виновным себя не признал и заявил, что за решетку его отправил бывший партнер по правящей коалиции Плахотнюк, который в 2019 году бежал из страны после смены власти.