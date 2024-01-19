Парламентарии из ФРГ, Канады и США призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа

По словам политиков, должна быть предпринята новая попытка разрешить конфликт между Израилем и Палестиной

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Более 50 парламентариев из Германии, Канады и США призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Должна быть предпринята новая попытка разрешить конфликт между Израилем и палестинцами, потребовали политики в открытом письме, передает агентство DPA.

Среди них 20 членов Бундестага от Социал-демократической партии, 20 парламентариев от Канады и 10 от США. Подписавшиеся решительно осудили нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, охарактеризовав его как "нарушение цивилизации, заключающееся в убийствах, пытках, сексуальном насилии и захвате заложников". Все заложники должны быть немедленно освобождены, подчеркнули авторы документа.

Как и любое другое государство, Израиль, по их мнению, имеет право защищать себя в рамках международного права. Однако боевые действия в секторе Газа больше не позволяют укрыться гражданским лицам в густонаселенном районе. Гуманитарная чрезвычайная ситуация становится заметно хуже. Израильские бомбардировки привели к значительному ущербу, массовому перемещению населения и гибели почти 25 тыс. человек, в том числе более чем 7 тыс. детей. "Мы полагаем, что ценой победы над ХАМАС не может быть признание продолжающихся страданий палестинского гражданского населения", - говорится в документе.

Будучи "сторонниками Израиля", Германия, США и Канада должны использовать свою позицию для содействия прекращению огня и миру. Только решение, которое уважает право на самоопределение обоих народов, "может устранить источник ненависти и безнадежности, подпитывающей радикальную идеологию ХАМАС", отмечается в тексте. Ни ХАМАС, ни другим группировкам не должно разрешаться продолжать использовать сектор Газа в качестве базы для действий, направленных против безопасности Израиля, заявляют парламентарии. "В то же время Израилю необходимо снять ограничительную блокаду сектора Газа и положить конец незаконной оккупации палестинских территорий", - подчеркивается в письме.

Решение о создании двух государств - признание палестинского государства рядом с Израилем - остается единственным жизнеспособным путем, добавляют парламентарии. Они также предупредили, что конфликт распространяется далеко за пределы Ближнего Востока в форме растущего антисемитизма, антипалестинской ненависти и исламофобии.